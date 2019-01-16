國泰濫收乘客燃油附加費　側側膊扮唔知拒主動退款

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌、洩漏940萬客戶個人資料的國泰航空，疑濫收乘客燃油附加費。國泰及國泰港龍航空規定去年11月2日起簽發的機票收取燃油附加費，惟新措施過渡期出現漏洞，在措施出爐前一日訂機票的乘客無辜「被收費」，原因是國泰延至翌日才出電子機票，令系統自動收取新費用。有乘客投訴後獲退差額，但國泰卻「側側膊」未主動聯絡其他受害人退款，令乘客蒙受損失。直至事件曝光後，國泰才稱已與乘客聯絡及跟進，但不肯透露受害人數。



國泰常客計劃「馬可孛羅會」會員何先生去年11月1日晚上11時致電國泰出機票，以飛行里數換取了一張同月10日由香港飛往台北的機票，他當時有特意詢問職員會否收取燃油附加費，對方指所有11月2日前訂的機票都不會收取有關費用。惟他翌日收到電子機票時，收費欄目卻顯示收取了146港元的燃油附加費。



何致電國泰了解，對方解釋指需花數小時才出到電子機票，電腦系統出票時已是11月2日，因此自動收取有關費用，並在何要求下退回了燃油附加費。對於國泰因行政漏洞致「提早」收燃油附加費，何認為國泰有錯在先，應主動調查受影響人數及退款。他先後於12月及上星期兩度再詢問國泰有否跟進事件，「佢都係回覆我話唔會主動聯絡受影響乘客，只會等客人查詢先講。」他批評國泰有關做法不負責任，無視乘客利益，收多了錢卻「側側膊扮唔知」。



直至東網向國泰查詢，國泰卻回覆稱「已與乘客聯絡及跟進事件」，但不肯透露更多詳情，包括有幾多人受影響，涉多收金額多少等。何質疑事發已3個月，待事件曝光後國泰先跟進，做法有問題。



何日前在Facebook專頁「香港航空討論區」公開事件，有網民留言稱亦「身受其害」，指11月1日早上致電國泰出機票，「專登講明要即日出，因為唔想畀燃油附加費」，職員指無問題，但一直未收到電子機票。她翌日再致電查詢，對方卻說是她指定了11月2日才出機票，她直斥「真係火都嚟」，認為是員工疏忽要求退款，結果爭拗一輪才說是特別情況免收她的燃油附加費，「講到好似我錯咁。」



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