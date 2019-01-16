政Whats噏：建制寸爆離席抗議　政府一額汗

特首林鄭月娥的「議員批准論」餘波未了，殃及綑綁逾萬個工程的基本工程儲備基金整體撥款。立法會工務小組今早(16日)8時半開會，建制派四大政黨喺10時前已全部走人，過程中更只有民建聯(民記)3位議員提問齊寸爆政府。幸好民主派冇提中止或其他動議，否則喺建制派「冷待」下，相信任何動議都輕易通過！



委員會今早8時半開會，當時建制派議員只有建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，第二位建制派「入席」已接近9時，係航運交通界易志明。隨後民記李慧琼、陳克勤、柯創盛、陳恒鑌、周浩鼎；工聯會陸頌雄及麥美娟；經民聯梁美芬陸續現身，但多數人都係「打卡」坐陣就走。獨立建制派則仲有體育、演藝、文化及出版界馬逢國同議員陳凱欣。



建制派首位發言嘅議員陳恒鑌話，撥款當中有中環及其鄰近地區電子道路收費先導計劃的可行性研究，但電子道路收費仲諮詢緊未知做唔做，點解會有呢項研究？如果批咗撥款，係咪代表支持電子道路收費呢？



陳克勤就話，記得工務小組早前已經中止咗「發展有機資源回收中心第二期」嘅主體工程，反問點解今次撥款入面有呢項工程嘅可行性研究，認為既然已經中止咗項目，議會未批准局方攞返上嚟前，應該相關嘅錢都唔應該使。



唔單止建制派寸爆，民主派亦要求檢討吓攞撥款嘅程序，議員朱凱廸話成萬個項目去到第4次發問時，每位議員得番1分鐘，個個唸急口令咁，會繼續反對綑綁做法。其實民主派嘈咗好多年，覺得基本工程儲備基金整體撥款「魔鬼在細節」，早幾年更經常拉布怒問，有建制派護航先順利通過。今次建制派無聲抗議，相信撥款無咁順利可以通過㗎喇，官員勢有排「罰坐」。