涉狎19歲智障少女　老翁稱有問對方曾否扑嘢

一名老翁於其79歲生日當天疑搭訕認識有輕度智障的19歲少女，並與她到其住所大廈涉嫌先後以陽具頂少女臀部、觸碰其下體和捉着少女的手觸碰陽具，老翁被控兩項非禮及一項企圖與精神上無行為能力的人非法性交罪。案件今(16日)續審，控方播出被告與警方進行的錄影會面紀錄。



被告向警方稱「依家」先知道事主X是弱智，並指當初並不認識X。當日他生日原打算去旅行但因打風去不成，他覺得好悶，故在住所樓下的公園坐下無無聊聊，且感寂寞及苦悶。但他見到X坐在該處遂與她打牙骹。被告稱不覺得X樣貌與他人有異，且好似「學生妹咁」，X亦有回答他的問題指自己18歲，母親在附近工作正等她放工。



被告稱詢問下知道X沒有男友，出於私心再詢問X曾否「扑嘢」及「見過男人嗰度(陽具)」。她說沒有，被告即詢問「想唔想見吓，歡唔歡喜」，並詢問「鍾唔鍾意玩吓，出去玩」，X稱鍾意。他遂步行到他居住的大廈，X則跟隨他，他指X當時的回答很清晰且有問被告住在何處。



被告稱進升降機時不記得有否摸X胸部，但確有在X身後以陽具頂她「蘿友」。被告再帶她到18樓後樓梯並摸她胸部，她無反抗，被告稱X胸部「唔大唔細幾好玩」。被告問X「想唔想玩下面」，她亦無反抗但表現害羞並打側身，被告遂拉下她的褲並掏出自己的陽具用以「撩」她陰道側邊，但沒有插入。



被告解釋當時覺得不對路，並稱：「如插入去驚發生大件事，射咗精會好大鑊，有BB就大鑊」。被告又稱，其後反覺得X的反應有點遲緩，被告始驚慌，因「佢成個人呆晒，好癡呆咁。」故他叫對方穿回褲子，並向她稱「男人碌嘢係咁」，並捉着她的手觸碰其陽具。及後被告稱因要「有始有終」便送她回公園，而X全程均無說話，被告在公園坐了半小時見X先行離開。



被告稱初認識X時不覺得有好大問題，但她稱18歲仍沒拍過拖，他亦覺得有些疑問，但X跟他上樓他的心情遂放低很多，但他認為整個過程X均是自願性質。在整個會面時被告均表現平靜，惟在尾聲時他則顯得不耐煩，並一度爆粗稱「唉……真是麻X煩」。不過其後他又向警員稱「既來之則安之」，當警員再問他有否補充時，他則稱「係錯就係錯」。控方及後表示舉證完畢，辯方稱被告不自辯且不傳召證人。