涉法庭內掟銀仔　中年婦稱不忿民事案不被重視

中年婦去年6月在金鐘高等法院的上訴庭內，涉嫌向3名法官座席的方向掟出3個硬幣「共值七毫子」，但沒擊中任何人，50歲賴容事後被控以一項普通襲擊罪，案件今日(16日)開審。



控方傳召高院高級男保安李有祥作供，稱當日早上約10時許，目睹被告在高院4庭第三排旁聽席站起，從袋中取出物件擲向法官席位置，擲中木枱發出聲響，但沒有擲中人，保安着被告出去，其後在法官席附近地下拾起1個五毫子及2個一毫子，他請示法庭書記後，得悉法官沒有特別指示，只下令不要再讓被告入第4庭，李遂將3個銀仔交回被告，惟2個多小時後，李突收到上司、保安副主任李希亞(譯音)通知他已報警，他遂再帶被告到會議室等候警方到場拘捕被告。



沒有聘請律師代表的被告盤問李有祥時則指，自己根本沒打算擲中任何人，稱「如果我有心擲，咁近一定中」，強調只是不滿民事案件不被重視、又遭高院保安監視，才「好嬲」下將銀仔擲向法官席側邊的空隙或通道。



女保安朱肖雲則供稱，當日負責在庭內監視被告，但不能長期望會好累，故她沒有目擊被告掟東西，但有聽到耳邊有「喀喀聲」，望到地上有硬幣即感到「好驚」，感到人身安全受威脅及「掟中我點算」，而被告盤問朱時則指，朱一直監視她根本不會驚，又反問：「望到毫子仲驚？唔係應該唔驚咩？」朱則大聲回應：「一粒黃豆都掟死人呀有無聽過？莊嚴法庭你無端掟嘢！」被告反駁：「我無聽過喎真係，嚇親我，你咁講」。



被告在開審前，也一度在庭上問裁判官，事發日有無錄影證據，官回應法庭錄影系統只作監察，沒有紀錄，被告愕然問：「吓！裝假狗㗎？點解有機都唔錄？咁咪無證據囉，我都唔係掟法官！」官回應法庭有其他針對此案的證據，着她不要再糾纏不存在的東西。案件下午再續。