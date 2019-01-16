零雙非影響　跨境學童校網學額較去年大減6成

由於港府於2013年度實施「零雙非」政策，由今年開始適齡的小一跨境學童將大幅減少，教育局今年仍繼續保留自2014/15年推出的跨境學童專用校網，但數量只有815個，較上年的2100個學額勁減61%，校網亦由13個減至9個，黃大仙、葵涌、荔景、青衣校網不復存在。



跨境學額跌幅最大的地區為屯門區，今年有248個，跌幅達56%，其次元朗區亦減少了40%，只有186個。一直深受跨境家長歡迎的北區跨境學額本年度有249個，比上年下跌33個，為本年度最多學額的地區，當中鳳溪第一小學學額則由10個微跌至8個，上水惠州公立學校則維持10個。



至於教育局早前曾表示，因應港珠澳大橋在去年10月通車，居於珠海或澳門合資格學童，或會經港珠澳大橋管制站跨境到港上學。由於管制站鄰近東涌，故局方會將部分東涌98校網的學校，加入「統一派位選校名單」，但按今日(16日)發布的名單所見，東涌學校仍為去年的3間，包括寶安商會溫浩根小學、香港教育工作者聯會黃楚標學校、東涌天主教學校，本年度每間只分別提供17個學額，較去年減少33個。