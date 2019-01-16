免遣返上訴處理慢　議員倡設收容中心打擊假難民

假難民濫用免遣返聲請程序多時，逗留期間不單使用香港資源，更威脅香港治安。有立法會議員今日(16日)提出口頭質詢，促請政府設立收容中心以打擊假難民，亦有議員批評對假難民仁慈，便是對香港人殘忍。



立法會議員陳克勤表示，真難民是值得幫助，但假難民則需要打擊，絕不手軟，而假難民利用司法覆核程序而留港10年，是絕對不能接受。他指出，歐美國家為酷刑聲請者提供的法律支援的財政及時間設有上限，惟香港卻未有設限，直言做法如同倒錢落海，更形容無限制的支援是對假難民仁慈，對香港市民殘忍，建議政府就支援設上限。



議員蔣麗芸認為，假難民問題是「野火燒不盡，春風吹又生」，令到保安局局長每日都是過住迎送假難民的生涯。她重提當年處理越南船民問題時設立收容中心，直言收容中心有成效，而其他地區亦有列明，只要難民觸犯刑事罪行，便會即捕即解，認為政府應該倣效。



保安局局長李家超表示，終審法院曾就一個案判定，任何聲請者都必須確定沒有風險才可遣返，故即使該聲請者干犯嚴重罪行都要符合上述法律要求。他續指，將所有人拘留收容中心可阻止來港誘因，因有九成九來港打黑工，但他強調任何政策及手段都要符合法律要求，冀立法會會通過修訂《入境條例》，令他有更多法律基礎去制訂相關政策。



李又指，目前有3000宗免遣返聲請上訴個案，惟終審法院過去一年只處理約200宗，意味只要聲請者提出不同延誤手段便能逗留香港長達10年。惟他稱入境處加快處審核工作上有好好成績，截至去年底只餘540宗待入境處審核，較高峰大減90%，預料可於今年第一季完成所有積壓申請。