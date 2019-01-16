扭入螺絲帽需末端對接　中科專家稱須遵從指示

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(16日)展開第42天聆訊。中科興業委聘的專家證人楊德忠供稱，鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽要達到末端對接(butt to butt)的要求，楊又指根據螺絲帽供應商人和科技(BOSA)的要求，鋼筋最少要扭入螺絲帽40毫米，若以此標準計算，現時已公布的75個樣本當中，有達6成的樣本不達標。



港鐵代表律師Philip Boulding指出，根據質量監控計劃(QSP)，螺絲頭達致末端對接亦不是強制要求。楊不同意，指QSP已經過屋宇署審批，當中的指示務必遵從。



Boulding另展示BOSA的技術及質量保證手冊，手冊中只說明鋼筋螺絲頭扭入延性帽絲帽後，只需以磅尺「扭實」鋼筋，亦未有提及螺絲頭需達到末端對接。楊亦不同意，指手冊是供學術水平不高的工人參考，故以較顯淺方法去告知工人需要將螺絲頭完全扭入螺絲帽，達到末端對接的要求，又指非延性螺絲帽亦需達到此要求。



庭上亦有提及，當鋼筋螺絲頭完全扭入螺絲帽後，最多會露出兩個扭紋。楊解釋，BOSA製作的鋼筋螺絲頭一般長44至48毫米，假設一支長48毫米的鋼筋螺絲頭完全扭入螺絲帽，另一支鋼筋螺絲頭最多只能扭入40毫米，變相會有8毫米，即兩個扭紋外露。