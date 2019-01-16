無懼跌出跨境校網　荃灣商會校推STEM吸引學生

教育局早前宣布，新學年跨境校網不再涵蓋葵涌、青衣、黃大仙等市區小學，荃灣商會學校是當中之一。面對收生人數有機會下降，校長周劍豪指，因應政府近年推動STEM教育，學校兩年前開辦科技及生活技能課，以科技、創意等教學元素推動學生學習，除改變以往學生「死記硬背」模式，亦協助學生發掘自己的興趣，同時令家長感覺教學「貼地」，相信能夠吸引本地學生入讀該校。



荃灣商會學校目前提供63個小一學位，新學年少了跨境學生入讀小一，校長周劍豪表示審慎樂觀，預計來年可開設2至3班小一班級。周續說，政府兩年前推動STEM教育，當時該校在招聘教師上傾向具有科技及科學背景。



他說，學校早期設計的科技及生活技能課，學生只局限於觀察，後來發覺課程需學生具備能力導向，由淺入深讓學生學懂設計實物，例如讓學生應用編程科技研發小型吸塵機或樂器等。另外，學生亦可使用3D食物打印機，學習編寫程式，製作出自己喜歡的食物倒模形狀，從中讓他們學懂程序管理和資源運用。