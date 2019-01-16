議員轟旅團分流各區離地　政府研店舖管理人流

大批旅行團湧港，逼爆東涌、土瓜灣、紅磡等區，對居民造成滋擾。商務及經濟發展局局長邱騰華今午(16日)在立法會回應議員質詢時指，旅遊業議會正研究改善入境旅行團(登記店舖)購物退款保障計劃，要求接待入境旅行團的登記店舖，提出具體並落實人流管理措施，進一步減低入境旅行團所造成的不便。



提出質詢的議員鄭松泰批評，政府分流旅行團到各個地區做法不現實，因不少地區在分區規劃和設計上，無預料有大量商業活動。議員陸頌雄斥不少無良黑店「劏客」，售賣食物、首飾等名牌物品開天索價，脫離市場價格，嚴重影響香港聲譽，認為旅議會的登記制度如同「無牙老虎」，建議立法規管，甚至刑事化。議員姚思榮則指當局有責任解決問題，稱有建議將旅客分流至啟德郵輪碼頭。



邱騰華回應指，入境香港的人數有上升現象，認為在入境安排、接待單位等方面加強人流管理，能紓緩影響。他稱，將與區議會、旅議會等研究分流訪港旅行團，而將成立的旅遊業監管局會派人實地考察。郵輪碼頭方面，他表示短期內會巡視，希望可善用郵輪碼頭，並於今年第一季就水上渡輪服務招標，作為旅遊項目之一。