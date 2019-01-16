古洞粉嶺發展申撥328億　料供逾4.8萬公屋單位

古洞北及粉嶺北新發展區首階段收地及清拆擬於今年下半年展開。上述發展區將分為兩個階段進行，分別是第一階段及餘下階段。發展局擬就上述發展區提出5項撥款申請，總數涉及約328億港元，當中包括第一階段發展的前期及首期工程、餘下階段的詳細設計、缸瓦甫路工程及石湖墟淨水設施。



當局亦估計，受古洞北及粉嶺北新發展區影響的合資格住戶發放的特設現金津貼費用，將額外撥最多7.32億港元。



古洞北及粉嶺北新發展區會分兩個階段施工，第一階段(即編號7747CL的前期工程和編號7759CL的第一期工程)和餘下階段。



整個新發展區項目旨在提供合共大約71,800個房屋單位，當中大約48,500個為公營房屋單位，可容納大約188,100名新增人口；以及大約868,000平方米的樓面面積供經濟活動之用，提供大約40,100個就業機會。



整個新發展區項目將要清理合共182公頃私人土地和233公頃政府土地，當中涉及大約1500個住戶，大約4200人，以及大約440個業務和工業經營者。