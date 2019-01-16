雷動計劃操控選舉　張國鈞指新修訂未能規範

香港大學法律學系副教授、違法佔中發起人戴耀廷於2016年立法會選舉中發起雷動計劃，被轟意圖操控選舉結果，立法會《2018年選舉法例(雜項修訂)條例草案》今日(16日)恢復二讀，草案委員會主席張國鈞指是次修訂未能加入規範戴的條文，批評戴限制選民投票意向，令當時有數名較為資深、選情穩定的民主派候選人，在雷動計劃下變成低票當選，甚至不幸落選，斥戴為求贏得選舉，不擇手段。



立法會今日以40票贊成、9票反對通過該條例草案，是次修訂旨在改善選舉程序，當中包括加重選民登記罰則，例如有關選民登記的虛假聲明刑罰，由罰款5000港元和監禁6個月，上調至罰款1萬港元及監禁2年，同時豁免第三者在網絡上活動引起的電費和網費，以及豁免簡化上訴機制等。



張國鈞認為當中仍有很多未能涵蓋的地方，例如近年選舉中，多次有相同陣營的候選人共同參加一個選區後棄選，只留一名「真命天子」，變相讓「真命天子」得到更多選舉經費、論壇發言時間等，造成選舉不公平。



法律界議員郭榮鏗反駁，棄選是被迫採用的策略，指近年政府多次無理取消議員資格(DQ)，令民主派人士報名後不知道能否順利參選，又批DQ過程欠缺透明度，令民主派不得不派數人參選。至於雷動計劃，郭稱只是嘗試組織民主派所得的選票，令選票不會浪費，又指建制派在選舉時也會配票，不認為這做法有問題。



政制及內地事務局局長聶德權指，是次修訂旨在改善目前的選擇條例，以應付今年的區議會選舉和來年的立法會選舉，當中大致可分為改善選民登記制度、擴大裁決官的範圍、豁免第三者在網絡上活動引起的電費和網費、理順投票程序等4方面，至於未能涵蓋的範圍，他指有不少部分在社會上仍有爭議，強調政府仍在處理，會聆聽各界聲音。