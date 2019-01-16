胞弟命喪渣馬　胞姐哽咽轟醫療輔助隊需負責

2015年參加渣打香港馬拉松10公里賽時暈倒喪命的見習男工程師吳卓諭，終年24歲，死因裁判官今(16日)裁定死於自然。死者胞姊吳穎瑜在庭外表示，賽會之前沒作任何交代，故多謝裁判官召開研訊，讓家屬得以了解事發過程，包括急救情況，她始終認為前線急救比之後急救重要，「但好可惜我細佬冇辦法接受到一個好嘅一線急救」。



她認為醫療輔助隊需負最大責任，指「佢哋冇認真做好呢個角色，高級行動訓練主任庭上包裝到統籌工作好美好，但當前線人員作供時，所有嘅安排不當都原形畢露」，例如連最基本的對講機也缺乏，又欠缺處理跌傷的指引，也似乎不清楚AED機放在何處，直斥他們「根本冇諗住用，AED機得個擺字」。家人沒想過「號稱國際體育盛事」的急救隊處事手法差劣，她提到日前「街馬」有一名28歲男子暈倒心跳停頓，幸好聖約翰救傷隊人員及時進行心外壓和以AED機急救，才恢復心跳，相比下，醫療輔助隊的能力較差。



吳續稱，家人曾入稟高院，指香港業餘田徑總會和醫療輔助隊疏忽導致胞弟死亡，並向田總和政府索償，但之後撤銷申索，「因為知道根本無用」，當時入稟是想保留追究權利，但之後才知入稟只針對索償，對了解事件來龍去脈沒有大幫助，故放棄訴訟。被問有否釋懷，她哽咽：「我唔知咩叫釋懷，總之我哋每一日、每一晚，諗番起卓諭，佢嘅人生太短暫，佢係一個好有為青年，一個工程師，好熱心服務......」



死者的好友黃裕康憶述，吳生前雖不是運動健將，但亦不孱弱，兩人一同打泰拳、跑渣馬，但事發當天未被安排同一組比賽，跑前在港鐵站見他最後一面，「跑完、食完」才從吳家人口中得知他出事。



黃指吳是英超球隊阿仙奴忠實球迷，也是球迷會會員，事發後球迷會曾發起募捐，及計劃在倫敦酋長球場外放置紀念石牌，他指吳參賽時穿上的藍色阿仙奴風褸及手提電話，至今未能尋回，為此感到遺憾。