85%市民促交代UGL案調查　民主派倡撤換鄭若驊

立法會議員尹兆堅、林卓廷等人發起的「天下為公」行動，就律政司決定不檢控前特首梁振英UGL案一事，委託香港大學民意研究計劃收集市民意見。結果顯示，60%受訪者贊成律政司在該案上有偏頗，85%表示律政司應交代調查結果及法律理據，74%認為律政司應就該案外聘大律師，以決定是否對梁提出檢控。林批評，律政司司長鄭若驊未有就UGL案尋求獨立大律師意見是立下壞先例，是香港法治罪人，促撤換律政司司長。



港大民意研究計劃於本月7至11日以電話訪問1005名市民，發現60%受訪者表示很贊成及贊成律政司不檢控梁振英是有偏頗，反對及很反對此說法佔26%；認為律政司很應該及應該交代該案調查結果及法律理據的有85%，認為不應該及很不應該佔9%。被問到律政司不檢控梁，有否影響對香港法治的信心，有54%人認為有負面影響，認為有正面影響的就有3%。



尹兆堅表示，民調有壓倒性的數據顯示律政司在處理梁振英UGL案上有偏頗，市民亦有鮮明的意見認為需就該案尋求獨立大律師意見，批評鄭若驊聲稱案件涉及律政司人員，才需外聘大律師尋求獨立法律意見的說法，是否定律政司過往的做法，斥她強詞奪理，認為應重新就案件外聘大律師尋求法律意見，又揚言不會停下追究鄭的腳步。



林卓廷質疑鄭若驊用「神仙尺」去量度梁振英案是閉門造車，她還自我感覺良好，批評她破壞法治，並不勝任司長一職。他及民主派會繼續研究提出司法覆核及私人檢控的可能性。