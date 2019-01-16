年度盈餘料達400億　會計界倡推短期紓困措施

港府下月公布新一份財政預算案，安永會計師事務所預期，特區政府於2018/19年度的財政盈餘為400億港元，較港府預計的349億港元略高，截至3月底，財政儲備預料為11,430億港元，相當於2018年預計本地生產總值的41.6%。



安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，由於去年下旬經濟增長放緩，物業及股票市場投轉趨淡靜，預計2018/19年度的土地收入及印花稅收入，分別為1160億及850億港元，較原預計分別低50億及150億港元。



安永認為，考慮到環球經濟與政治前景日益動盪，政府應善用逾1萬億港元儲備，採取「逆周期」措施。安永建議推出短期紓困措施，包括寬減75%的薪俸稅、利得稅及個人入息貨稅，上限為2萬港元；寬免每名業主名下一個應課差餉物業全年差餉，每季1000港元上限；寬免商業登記費及豁免旅行社、酒店和餐廳的牌照費一年，預算上述一次性措施將令政府減少300億港元收入。



此外，安永亦建議向首次置業及購入600萬港元以下單位的市民豁免印花稅，並容許納稅人就其主要居所的租金扣稅，每年上限為10萬港元，年期不多於5年。