過半議員及社區不支持　三隧分流議案凍過水

政府將於下周三(23日)的立法會會議上提出「三隧分流」無約束力議案，調整三條過海隧道的費用，以紓緩過海車龍。然而，社區對方案普遍有保留，連建制派政黨亦一樣，意料議案難以獲在席過半數議員支持而獲得通過。



現屆立法會中建制派佔三分之二，當中民建聯手握13票。屬民建聯的立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，政府最初提出「三隧分流」方案時已有大保留，即使政府多次派員進行游說及交流，仍未能釋除地區人士疑慮，而且對即將啟用的中環灣仔繞道，疏導西隧車龍的成效亦有所保留，擔心屆時會由「三隧分流」變成「三隧齊塞」，所以未能同意政府的議案。



陳又稱將會提出修訂，以表達對目前方案的關注及憂慮，修訂主要針對現時方案加幅過高，亦希望巴士於豁免隧道費後可作出減價，冀政府能接納該黨意見。他重申，對政府的原議案有很大保留，進行中的問卷亦反映地區人士同樣有保留，故無辦法支持原議案。



手持5票的工聯會則於今日(16日)與特首辦會面，議員陸頌雄認為方案加幅過高，擔心會得不償失，他認為屆時或會有不同投票的可能，但投贊成票則「好難」。