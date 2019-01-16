網民熱話：敲車男「港姐」上身　親切笑容獲網民力撐

馬路上怪事無奇不有，途人拍打車窗又係咩玩法？有Facebook專頁「旅巴世界」昨日（15日）貼文，指一名途人過馬路時突然敲打正等候轉燈的車輛車頭玻璃，令司機大為錯愕，更連環爆粗以示不滿。不過該途人親切的笑容及動作卻惹網民好感，更指其行徑惹笑。



事件發生於大埔南運路，從上載影片可見，一名司機駕車停在交通燈前等候轉燈之際，一名正橫過馬路的中年男途人突然向其揮手，加上其「甜美」笑容，情況就如選美奪冠的場面。隨後該途人走上前，敲打車窗兩下，司機隨即響按，並粗口嚇退對方。敲車男見狀立即逃離現場，惟繼續向司機揮手。



不過敲車男舉動卻惹網民好感，有人更為他抱不平，「認錯人唧，咁惡做咩」，「係咪認錯人，好搞笑」。亦有人稱認識敲車男，指他為人單純，「原諒佢，佢係比其他人單純，同𨋢嘅人佢每個都打招呼。」



網民有話說



Cammi Wong：睇佢個樣都幾Nice，唔好鬧佢啦



Jacky Ho：香港地真係咩都有



Fiona Tong：唔好意思，響按嚇親佢嗰吓笑咗



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