議員轟綜援制度千瘡百孔　上調年齡做法離地

政府下月1日起收緊申領長者綜援合資格年齡，由60歲上調至65歲，引起社會批評。社會福利界立法會議員邵家臻今午(16日)在立法會上，提出檢討綜援的無約束力議案，批評綜援制度千瘡百孔、罄竹難書，補助水平不足以應付申領人的基本生活需要。



他指出，現時香港人均生產總值達36萬港元，財政儲備超過1萬億港元，社會極之豐裕，有足夠能力提供完善安全網，但最窮的人並未得到足夠照顧。政府曾於1999年削減綜援和多項津貼，包括長期個案補助金，令健全人士沒有足夠資金應付生活所需，甚至要他們減少購買日用品，認為做法於理不合。



有份提出修正案的議員梁志祥批評，政府調高長者申請綜援年齡的決定「離地」，指普遍大中小企業的退休年齡仍是60歲，不少人未到60歲已「捱到周身病」，長者在新政策下每月所得的標準金額比過去相差逾千港元，一年差距將逾萬港元，認為對長者來說不是少數目。他批評政府漠視民意，未有理會市民和議員的聲音，並繞過常規，沒有交上立法會福利事務委員會討論，亦欠周詳的配套措施，令人非常憤怒。



議員區諾軒轟勞工及福利局局長羅致光有關60歲是中年的言論，指根據羅的說法，他只是「幼年」，揶揄羅及勞福局副局長徐英偉「住洋樓、養番狗」，惟基層勞工生活並非如此，「局長你可以游水游過海，人哋工傷游唔到過海㗎！」他又指綜援金額低，年輕人為免家人失去綜援，而不敢工作，持續處於貧窮。



徐英偉回應指，綜援是社會保障最後安全網，助基層市民應付生活需要，金額每年調整，強調綜援只是現金援助計劃中的一部分，當局鼓勵健全人士自力更生，亦會持續為弱勢市民提供針對性支援。