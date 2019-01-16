港故mini：停電缺水近40小時　街坊守望相助充滿愛

太和邨喜和樓於前日(14日)下午電錶房冒煙發生火警，令整座大樓停電缺水接近40小時。中電已派人到場維修，電力現時正逐步恢復。沒水沒電接近40小時，嚴重影響居民的生活，居民上落只能走樓梯，大廈內走廊及主要通道漆黑一片。有居民表示很多老人家因行動不便而困在家中。



如「坐監」的生活



喜和樓停電令升降機服務一度暫停，有喜和樓住戶表示一天內需數次走到樓下，一來要找水刷牙洗臉、二來要吃飯，他不解為何這次停電缺水會那麼長時間，令街坊們十分不便，另有婆婆揹着孫子上樓，因住的樓層太高，在路程中段體力不繼，需到鄰居家中休息一會兒再繼續回家，現時升降機服務已逐步恢復正常。



自發互相幫助



水電暫停的40小時下，不少長者因行動不便被困在家中，亦有長者表示停電缺水的生活如坐牢般，家中唯一娛樂 － 看電視也沒有了，而只有家居電話的兩老因未能致電給子女訴說情況，形容感覺如像飛機失靈墜海般，令他們十分無奈。



而住在高層的一名婆婆，對於停電缺水並獨自留在家中深感害怕，住在對面單位的鄰居擔心婆婆一個人不知會發生甚麼事，主動向對方送水，更指義舉「唔係講錢」，希望婆婆「唔好成日閂埋門，敲門畀人幫吓你，唔好成日困喺屋企！」婆婆聽後大為感動，潸然淚下。



因不知道何時才完全恢復正常水電供應，有居民擔心長者困於家中等待救援，因此有熱心市民在Facebook群組「大埔友」招募義工派飯，更表示會逐家逐戶拍門了解長者需要。



今集《港故mini》向大家呈現停水缺電慘況下，街坊守望相助精神。



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