考地產牌出貓案　地監局指考生答案相似覺可疑

有地產經紀疑被安排參與營業員資格考試期間，涉化身港版「出貓特工」，把答案透過電話WhatsApp傳送予其他考生，讓其他考生出貓通過考試。其中5名不認罪的被告陳世傑、張昀浩、朱德成、陳志才、黃俊偉的案件今日(16日)在九龍城法院開審，控方先傳召地產代理監管局助理經理李文慧作供。



李指，2016年已發現有已取得地產代理牌照的考生重複參加次一級的營業員考試，且有不同考生的答案，不論對錯都十分相似，疑有人作弊遂報警。



地監局與主持考試的考評局及警察，2017年4月25日在位於新蒲崗伍華書院試場的考試中採取聯合行動。她目擊首被告陳世傑答題期間，不斷將數字輸入計數機中，但又不是在運算，開考後不足一小時，他便舉手提早交卷離場。之後考場內有其他考生一同舉手表示要去廁所，考評局職員遂作出安排，惟有考生去廁所後未有返回試場，及後才知道他們被在場的警察截住。



惟辯方律師指出，由於巿面並無地產營業員考試的過去試題供考生參考，當時亦無不准重複考試的規定，大型地產代理公司會安排職員不斷參加考試，吸收經驗以助同事，成績出眾者更會獲公司代為支付續牌費，李對此表示聞所未聞。