每日一片：碰撞女童起爭執　野蠻大媽瘋狂打罵司機

巴士司機每日接觸不同人，有時遇上無理野蠻乘客，自身安全亦未必可保障。一名內地大媽昨晚（15日）乘搭愉景灣巴士期間，疑因司機搬動行李時撞及其4歲女兒，大媽事後瘋狂指罵司機，隨後更施以抓面、扯頭髮等毒招虐打對方。



爭執情況由現場人士拍攝，更上載至Facebook專頁「巴士台 HK Bus Channel」。片段開始時，一名內地大媽與多名相信是親友人士集結在巴士總站，當中包括一名女童，該名大媽一邊謾罵，一邊向着司機郁手郁腳，先後以雙手抓着司機的面部，又扯着其頭髮不住搖晃對方，只見司機露出痛苦表情，卻未敢還手。



至於同行親友，一直在旁袖手旁觀，期間有人一度上前，企圖拉開大媽，但未幾又加入罵戰，手指指喝罵司機。幸最終一名男途人上前阻止，現場亦有人聲稱要報警。事件原因有指是司機開車時急煞導致女童跌倒，不過警方發言人指，糾紛是司機搬動行李時碰到其女兒而起，事件列糾紛處理，無刑事成分，無人被捕。



網民看過片段後，都一面倒狠批大媽所為，「現在愉景灣有佢哋存在就冇日安寧」、「大媽大媽你的威力不能看小」，不過亦有人指現場應有不少目擊者，卻未有人予以協助，「香港人點解唔幫手？」「唔報警淨係喺度食花生！」



東網正就事件向愉景灣交通服務有限公司了解。