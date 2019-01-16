海圖App「eSeaGo」　助船隻安全航行

香港春季經常一片大霧，影響船隻航行安全。海事處今日(16日)舉行海上航行安全研討會，分析海事意外個案。去年船舶意外中，碰撞事故類別佔全部意外近40%，達122宗。海事處海道測量部製作全新免費香港海圖流動應用程式「eSeaGo」，推動電子海圖數據在本地船隻的應用。



海事處合約驗船主任/海事意外調查鄧光輝表示，香港每年3月至5月期間會有大霧，加上有雷暴及閃電，容易發生事故，呼籲船隻航行要注意安全。他又分析過往曾發生意外，如2015年曾有游泳人士飲酒後，在遊艇會對開水域的非指定泳區游泳，被駛經的遊樂船碰撞至死。



鄧建議遊樂船船長在船隻航行時，需加強瞭望，特別是在泳灘航行的時候。而游泳人士應在指定泳區內游泳，並對水面上的移動物體保持警覺。



另外，海事處海道測量部製作的流動應用程式已於今年1月2日正式推出供公眾下載，當中功能包括實時追蹤和航線導航等，以及實時定位船隻的座標和速度。另外紀錄航程，亦可以經電郵等進行分享。除了海圖外，應用程序亦有陸地地圖可使用，故海事處指行山人士亦能以應用程序紀錄行山路徑。