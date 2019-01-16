行政文員3周升副主任加薪1萬　卓悅主席稱不知情

連鎖化妝品零售店卓悅化妝品一名女高層，涉嫌夥同亦在卓悅任職的兒子，利用職權操控公司支薪系統詐騙，令公司損失逾4000萬港元，其丈夫亦涉借出銀行戶口接收犯罪得益。控方今日(16日)下午傳召卓悅主席兼行政總裁葉俊亨作供。



葉作供時透露，卓悅於2003年在香港上市，當時公司全年營業額大概5億港元，本案案發的2004年至2011年間，公司由約20間分店、700名員工，擴充業務至全年營業額約13億港元，有逾30間分店及逾1000名員工。在首被告喬美齡入職之前，他並不認識對方，他平時多數留在舖面工作，每星期只返辦公室一至兩次，因此甚少機會與喬見面。



他供稱，員工加薪的事宜一般先由部門主管上報給公司的執行董事，再由執董匯報給他聽，涉案期間向他匯報的是時任執董陳志秋(現已離任)，而葉才是員工加薪的最終決策人。葉重申喬除非獲得他的授權，否則不得擅自向其他員工加薪。



控方庭上向他展示多份僱傭合約及加薪信件，披露有一名叫鄒金慈的員工，在前後3星期內，由人事部的行政文員擢升為該部門的副主任，薪金由8000加至1.8萬港元。葉對於上述的加薪安排並不知情，亦解釋不到，因有關安排從未經他審批。文件又顯示，喬曾經替自己及其子夏定邦加薪，葉對於有關安排亦不知情。