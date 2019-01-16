政府收緊長者綜援　議員批如乞兒兜攞飯食

政府早前突然宣布收緊申領長者綜援門檻，由60歲上調至65歲，而特首林鄭月娥當時更辯稱「各位(議員)批准」，惹來立法會跨黨派強烈不滿。而立法會今日(16日)討論檢討綜援無約束力議案，議員繼續炮轟林鄭月娥。



人民力量陳志全狠批林鄭的言論離譜，認為是「擺晒班建制派上枱」。他又解釋，議員只能削減財政預算案開支，但提高長者綜援門檻本身已經是削減開支，議員審議預算案時根本沒有辦法提出修改，批評政府將議員不接受的方案放在預算案是不負責任。



公民黨譚文豪認為政府自製炸彈，綑綁所有對預算案投下贊成票的議員，奉勸建制派日後不要因政府遞交甚麼都支持，要明白一心為大局着想支持，最終都會被政府「插番刀」。



經民連梁美芬警告，政府勿將建制派的支持當作「Take for granted(理所當然)」，直言負責的勞工及福利局要為今次政治問題拆彈，否則會連累到其他政策局、即將公布的財政預算案及香港利益。她指今次令很多人感到憤怒，未來只要政府提交稍有爭議的政策予立法會都會「有排歎」，直言當時審議財政預算案的共識是不想拖延政府運作。她更批評，現時60歲至65歲的市民福利不足，政府收緊長者綜援的做法是「乞兒兜攞飯食」，將來會自食其果，希望政府起碼給予過渡期予市民作準備。



醫學界陳沛然不滿林鄭月娥稱年屆60仍能工作的言論，批評她不體恤民情，因為基層長者年輕時從事體力勞動工作，與在辦公室指揮他人的高層活於兩個世界。他認為現時的長者綜援政策改變，變相是懲罰沒有工作能力及無人聘請的人士，冀官員反省「何不食肉糜」的離地思維。