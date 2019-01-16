禮頓專家：即使半數鋼筋螺絲帽失效亦不礙安全

沙中線紅磡站獨立調查委員會下午繼續聆訊，禮頓委聘的專家證人Nick Southward供稱，東面連續牆螺絲帽設計改用直通鋼筋設計會更穩健，亦更合乎設計守則，亦不涉及重大的設計改變。



Southward指出，原先連續牆螺絲帽設計涉及24支鋼筋，現時新設計則改為36支直通鋼筋。Southward認為改用直通鋼筋後，對月台設計性能、穩定性及荷載力等均無影響。他續指，現時新設計與原先設計一樣，鋼筋都會接駁東西線層板及通風槽層板，而且鋼筋數量增加亦會令結構更穩建。



Southward亦指出，經三間顧問公司核證後，得出東西線月台上層及下層的剩餘容量分別為40%及50%，即假如層版的鋼筋及螺絲帽數量有達4成及5成失效的話，都不會影響月台安全。



中科專家證人楊德忠今早(16日)指出，鋼筋螺絲頭之間不能留有空隙。Southward反駁楊的說法，他以一支長44毫米的鋼筋螺絲頭為例，認為只要扭入36毫米便可，其抗拉力不但達到螺絲帽供應商人和科技(BOSA)要求的扭入長度達6成，亦符合扭紋外露兩圈的要求，即意味着鋼筋之間其實可存在達4毫米的空隙。