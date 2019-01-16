醫護人手荒3大學增學額　政府撥200億優化校園

醫護界人手緊絀，香港中文大學、理工大學和香港大學在2019/20學年起，將新增每年約150個第一年學士學位醫療學額，惟三間大學的原有空間已嚴重不足，新增學生後空間不足問題進一步惡化。當局計劃短期內向立法會申請撥款，先為中大醫學院興建全新教學科研綜合大樓、理大何文田斜坡校園擴建及港大醫學院提升設施和校區發展。政府強調工程計劃不會影響學費。



食物及衞生局和教育局聯合向立法會提交文件指，政府已預留約200億港元進行有關項目。其中，中大李卓敏基本醫學大樓設施進行翻新；於中大校園、大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓；於威爾斯親王醫院附近，為中大醫學院興建多用途教學大樓及附屬學生住宿設施。



至於理大，會為康復治療科學系的教學診所，和醫療科技及資訊學系、康復治療科學系的教學實驗室進行緊急翻新工程；何文田斜坡進行校園擴建工程，配合理大康復治療科學系和眼科視光學院現時和未來的發展；及建造綜合教學大樓。



港大則包括蒙民偉樓的緊急翻新工程、多學科實驗室改造項目，以及在醫學院教學大樓內引進虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術，以虛擬擴展教學實驗室的空間。港大醫學院新增教學大樓及附屬設施，並在沙宣道7號白文信樓重建，和在沙宣道校區修建貫穿瑪麗醫院及校園的大學走廊。



當局亦計劃為菲臘牙科醫院預留約1億港元，進行緊急翻新和升級工程，亦會探討不同重置選址方案。