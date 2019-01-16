政Whats噏：內訌憤退籌委會　李華明寸爆乳鴿

民主黨(白鴿黨)每年都會舉辦籌款晚宴，該黨中委會日前就拍板決定今年唔邀請特首林鄭月娥出席。據了解，該決定掀起黨內「老鴿」同「乳鴿」內訌，而黨內「吸金王」前立法會議員李華明(阿Fred)更憤然退出籌款委員會。阿Fred亦毫不畏言寸爆話老鴿吸金勁過班乳鴿喎！



回帶至舊年，白鴿黨請咗林鄭月娥出席籌款晚宴，當晚林鄭仲當場認捐咗3萬蚊贊助阿Fred獻唱。但今年籌款委員會甫開始籌備晚宴，請唔請林鄭就成為黨內老鴿同乳鴿嘅角力戰，據悉老鴿覺得以往只係叫邊個下台就唔請邊個，依家又無叫林鄭下台，無理由唔請佢；乳鴿就覺得，政府控告該黨立法會議員尹兆堅同林卓廷，無理由請佢，但最終中委會一錘定音決定唔請。



阿Fred回覆時承認已退出籌委會，話該黨做事向來清晰，中委會同籌委會共識唔請叫下台嘅官，無叫林鄭下台都唔請，咁明年仲請唔請？覺得好似改咗準則所以退出，坦言晚宴係社交場合唔使搞到太政治。問到作為黨內「吸金王」會唔會繼續幫手籌款？佢就笑稱，只係主力之一，唔係唯一，但明言「老鴿籌款能力遠遠高過乳鴿」，目前答應會幫忙籌款嘅會繼續做，將來就唔諗嘞。