會展及亞博場地不足　去年推辭78宗申請

香港會議展覽場地不足問題常遭詬病，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(16日)書面回覆立法會提問時表示，去年香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館分別因場地不足而推掉31宗和47宗會展活動申請，惟因評估涉及大量商業敏感資料及複雜計算，故未能估算因場地不足而推掉的會展活動對香港造成的經濟損失。



邱指，在去年會展專門用作展覽的場地有75天達到飽和，而亞博館則有81天達到飽和。另外，在過去5年在租用會展全數面積作單一展覽當中，每年有3個是珠寶展覽，禮品、產品採購及美容展覽則為各1個。亞博館除去年增加一個電子有關的展覽外，2014至2017年均只有兩個電子展覽及一個珠寶展覽。



邱解釋，上述數字只包括租用會展中心或亞博館全數面積的單一展覽，並不包括同期舉行並合共租用有關場地全數面積的展覽。他又指，雖然有個別展覽沒有租用整個展覽場地，但因為已租用大部分展覽場地，鑑於人流、技術上的要求以致剩餘場地不能用作同時舉辦其他展覽。



他表示，局方正積極推展重建灣仔北三座政府大樓及港灣消防局作會展設施、酒店和寫字樓的工作，而西九龍政府合署會是首個落成的重置項目，相關部門將於1月起陸續遷入，預計搬遷計劃最快可於2026年全部完成。