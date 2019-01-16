毓民特區：收緊長者福利全城鬧爆　政府堅持虐老

政府不理全城炮轟收緊長者綜援的門檻，堅拒撤回相關政策。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民指摘政府「死不悔改」，拋出「60歲中年論」及仍有工作能力的說法是偷換概念、顛倒是非。他又狠批政府寧願倒錢落海，花數百億港元力推填海及大白象工程，卻為了節省小量公帑而堅持虐老政策，簡直是垃圾政府。



政府早前公布在下月1日起，長者綜援申請年齡由60歲調高至65歲。行政長官林鄭月娥和勞工及福利局局長羅致光先後解畫，竟拋出「60歲中年論」及仍然有工作能力的說法。



黃毓民直斥林鄭月娥和羅致光沆瀣一氣、狼狽為奸，堅持侮辱及虐待長者的政策，炮轟羅致光是垃圾官員。黃又狠批60歲仍有工作能力的說法偷換概念，指長者福利是人權，而退休年齡則屬人力政策，稱60歲要找工作不容易，反指「如果60歲有工作，都唔會申請綜援啦」。



目前政府坐擁逾萬億港元財政儲備，每年均錄巨額盈餘，黃不認同保留目前門檻會對政府構成沉重財政負擔，指新門檻「一年最多慳兩、三億港元」，但政府寧願力推填海工程，僅是買填海用的沙，費用或需幾百億港元，再加上過往的大白象工程，根本就是倒錢落海，但政府卻為了節省小量公帑去侮辱老人。



黃又提到林鄭月娥早前回應議員質詢，竟嘲笑議員有份通過去年的財政預算案，即有份支持收緊門檻，如同對支持預算案的建制派「過咗一戙」。他表示，建制派今次被林鄭「屈」，雙方關係變得惡劣，即使日後建制派仍然必須支持政府施政，但屆時心不甘情不願，他認為事件在政治層面肯定餘波未了。



「放生黎智英、不告梁振英」的律政司司長鄭若驊民望早已「墊司底」及「墊官底」，今次爆出收緊長者綜援申請門檻風波，黃認為林鄭月娥和羅致光的民望將大幅滑落，又批評現時政府是「不仁者而居高位」，權力不受約制，結果政府部門橫行無忌，甚至逞口舌之快去出賣建制派，而香港人卻無能為力，任由長者不斷被政府侮辱，直言香港已淪落至「壽則多辱，老則該死」的局面。



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