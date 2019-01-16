5幼園爆流感110人中招　女嬰甲流併發肺炎危殆　

流感肆虐專襲兒童，5間幼稚園爆發流感，共有109名學童及1名職員中招，另有2宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，當中1名女嬰情況危殆。



第一宗個案涉及一名有長期病患的11個月大女嬰，本月14日起出現發燒、咳嗽和呼吸困難等病徵，同日入住威爾斯親王醫院，昨日(15日)轉往該院的兒科深切治療部，現時情況危殆。其鼻咽分泌樣本證實對甲流病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。



初步調查顯示，女嬰沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其兄長早前曾出現上呼吸道病徵，已求醫，毋須入院，現時情況穩定。其他家居接觸者至今沒有出現病徵。



第二宗個案患者為一名過往健康良好的11個月大男嬰，本月9日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和疲倦等病徵，翌日(10日)出現頭部和手腳震抖，同日入住瑪麗醫院。男嬰現時情況穩定，其鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲流病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。



初步調查顯示，男嬰沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其父親早前曾出現上呼吸道病徵，並已求醫。其祖母曾因甲型流感入住瑪麗醫院，經治療後現已出院，其祖父則因其他健康原因在同一醫院留醫。三人現時情況穩定，男嬰的其他家居接觸者至今沒有出現病徵。



幼稚園爆發個案方面，4間分別位於深水埗、九龍塘、紅磡和灣仔的幼稚園爆發甲型流感，青衣一幼稚園爆發流感樣疾病。其中深水埗崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)涉及8男12女，介乎3至5歲，就讀K1至K3，當中3人需入院，其中2人經治療後已出院。



九龍塘區國際英文幼稚園(羅福道)共11男10女染病，介乎3至6歲，就讀K1至K3，當中1人需入院接受治療，經治療後已出院。紅磡國際英文幼兒園(海濱南岸)涉及11男12女幼兒班學生，介乎2至3歲，1名學童需入院接受治療，經治療後已出院。灣仔香港靈糧堂幼稚園K1至K3共11男10女染病，介乎3至6歲，當中20人已求醫，1名學童需入院接受治療，經治療後已出院。



青衣英基國際幼稚園則爆發流感樣疾病個案，涉及24名學童，包括10男14女，年齡均為4歲，以及1名女職員。當中23人已求醫，2名受影響學童需入院接受治療，1人經治療後已出院。



防護中心人員已到該5間學校視察，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染，所有學校正接受醫學監察。