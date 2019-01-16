流感高峰工作量增　護協怨醫局未盡用撥款增人手

流感高峰期工作量「爆煲」牽起護士怒火。香港護士協會將於本月20日到政府總部集會，並遊行至特首辦，反映工作量壓力「爆煲」，護協提出14項質詢，要求政府答覆，又呼籲護士齊齊站出來反映訴求。護協主席李國麟表示，政府去年增撥5億港元予醫管局應付流感高峰，但該筆款項只用了一半，希望政府將剩餘款項用於增加前線人手。



護協今日(16日)傍晚於社交網站專頁提出14個長期令護士處於水深火熱中的問題，包括護士空缺未填、護士病人比例超過1比10等，批評政府及醫管局涼薄地利用護士「救傷扶危、無私奉獻」的道德義務，真正訴求不被重視。



護協主席兼立法會衞生服務界議員李國麟重申，自去年11月起，病房佔用率已逾百分百，但政府只不斷增加病床數目，醫護人手卻無增加，令前線護士工作量大增。他又指，政府去年增撥5億港元予醫管局，應付冬季流感高峰期。李指這筆款項至今只用了一半，希望政府能將剩餘款項用於前線上，如增加人手，政府長遠應增加護士培訓。



護協本周一(14日)在網上發起集會，醫管局今回應指，該局已提早增設下年度病床、聘請兼職及臨時醫護人員、加強特別酬金計劃的彈性等措施，應付流感高峰。該局又指，17/18年度預留了9億港元應對冬季服務高峰期，當中包括運用政府提供的一次性額外5億港元撥款。該局推行相關措施後，餘額約為2.5億港元，已存於醫管局收入儲備，用作支持18/19年度高峰期所需開支。