罕見病男童圓夢　梵蒂岡見教宗獲吻額

罹患罕見病「腎臟透明細胞瘤」的十一歲男童頌軒，願望就是到梵蒂岡見教宗方濟各一面，上月與母親及胞兄終在機構的安排下飛往意大利，等到方濟各走到他的面前。當他用廣東話向教宗說：「你可以攬吓我嗎？」方濟各隨即用雙手摸摸他的頭，並親吻了他的額頭，達成他非一般的願望。



頌軒兩年多前證實患上腎臟透明細胞瘤，此病屬癌症，當時已是第二期，其母范太知道後都會問「點解」，且不敢告訴自己和丈夫的雙親。頌軒已切除一邊腎臟，半年內接受多次電療、化療，頭髮掉光，體重曾跌十磅。范太指兒子在治療期間常表現得「好似唔知痛」，令她覺得頌軒「教識我點樣勇敢面對」。



頌軒七歲起認識信仰，自小就知道教宗方濟各，當他得悉願望成真基金的團隊可以為病童實現願望，就期望可得到方濟各祝福。他坦言，曾在見超級英雄演員和方濟各之間掙扎，但相信同屬天主教徒的父母都想見方濟各，故作此抉擇。他出發前更寫了一封信，簡述自己面對治療的痛苦及想得到方濟各祝福，其後交給修女翻譯寄往梵蒂岡。



頌軒與母親及胞兄上月十七日飛往意大利，其後前往梵蒂岡Aula Paolo VI o Sala Nervi教堂，參加每周三方濟各面見公眾的活動，終等到方濟各走到他的面前及親吻他額頭。范太興奮地表示︰「諗都冇諗過，好似喺夢境之中。」願望成真基金項目經理(對外事務)劉文琪指，不少病童因自身疾病，認為夢想不可能實現，但頌軒的經歷鼓舞了不少病童，令他們勇於說出自己的願望。