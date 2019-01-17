Dr.東：兒童均衡飲食　增免疫力抗流感

踏入流感高峰期，如何預防小朋友患流感令家長頭痛不已。有營養師指出，兒童免疫系統未發展完善，易成為流感「高危一族」。然而，不少家長忽略均衡營養對免疫系統的重要性，加上小朋友偏食及進食過慢，容易出現過輕或過矮情況，「呢啲小朋友真係免疫系統差啲，成日病」。要提升免疫力，營養師建議家長從小朋友飲食習慣入手，定時飲食及攝取足夠營養，包括維他命A及乳鐵蛋白等。



為了解香港家長如何協助子女提升免疫力，對抗流感，助產士及母嬰護理服務人員協會於去年十一月進行網上問卷調查，發現近九成的六歲或以下幼童一年內曾出現發燒及咳嗽等流感病徵，但只有百分之八的家長認為改變小朋友飲食習慣是最有效增強免疫力的方法，比例甚至較服用營養補充品少。



註冊營養師羅嘉敏表示，現時家長的衞生意識相當高，但忽略均衡飲食習慣的重要性。她指部分小朋友有偏食習慣，亦吃太多零食，導致正餐吃得很少。若長期維持不良飲食習慣，小朋友或會出現過輕情況。另外，羅指很多家長只知道維他命C可增加抵抗力，但不清楚其他營養成分帶來的功能，而有三種營養成分經常被忽略，但其實對增強免疫力相當有效，當中包括維他命A、維他命D及乳鐵蛋白。



維他命A有助保護黏膜組織，黏膜組織是抵抗病菌的第一道防線，零至五歲幼童每日約需攝取三百至五百微克的維他命A，即半杯番薯或紅蘿蔔已有足夠攝取量。維他命D則可活化人體的免疫系統，最簡單的吸收方法便是每日曬十五分鐘太陽，而在飲食上，雞蛋及乳酪等亦含維他命D，一隻手掌大的三文魚已足夠一日攝取量。



羅嘉敏稱，乳鐵蛋白是最少人認識的一種營養成分，乳鐵蛋白可與鐵結合，減少細菌生長繁殖所需要的鐵來源，從而抑制細菌繁殖。羅表示，母乳含豐富乳鐵蛋白，鼓勵母親餵哺母乳，加強小朋友的抵抗能力。另外，牛奶亦含乳鐵蛋白，但含量相對較少。



羅嘉敏建議父母與小朋友一起「落手落腳整嘢食」，以玩耍形式吸引小朋友進食豐富營養成分的食物。她補充，父母不應急於為小朋友購買營養補充品，「要審視小朋友點解成日病，正視偏食習慣，唔係第一時間買營養補充品！」家長平日亦要教導小朋友多洗手及戴上口罩，再吸收均衡營養，即可增強免疫力，預防流感。





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