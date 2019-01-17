中環灣仔繞道1.20通車　北角往中區塞車有望紓緩

「起足九年」的中環及灣仔繞道將於下周日(二十日)啟用。運輸署表示，為配合繞道通車，中區部分道路將於後日(十九日)深夜起分階段封閉，有十一條巴士及專線小巴路線需要改道。此外，現時中環、灣仔及北角一帶道路的「塞車」情況嚴重，由北角往中區全程車程逾半小時，繞道通車後將有望紓緩。



運輸署昨公布中環及灣仔繞道和東區走廊連接路的通車交通安排，後日晚上十一時三十分至翌日上午約六時，中環民吉街、干諾道西及干諾道中的高架道路東行段將分階段封閉，以配合繞道通車，受影響車輛須改行干諾道西及干諾道中的地面道路，而使用民吉街的車輛則須改經民光街及民耀街。



另外，後日晚上十一時三十分起，林士街天橋(東行)往畢打街下行道的行車線亦會封閉，有八條巴士路線及三條專線小巴路線須改行民寶街，包括新巴18P、18X、城巴962E、967X、969P、969X、A12及隧巴101X號線，以及專線小巴10P、28及31X號線。



運輸署提醒市民，現時連接繞道及林士街天橋西行的連接路仍在興建，需時約一個月，故預計繞道通車初期於早上及傍晚時分，中區出口及干諾道中一帶的交通會較平時繁忙，駕駛人士宜預早計劃行程及預留較多的交通時間前往上述地區。



東網記者上星期四(十日)下午五時左右，駕車實測繁忙時間來往中區及北角的交通擠塞情況。由五時許至六時左右，記者駕車沿干諾道中、夏慤道、告士打道及東區走廊來回行駛多次，無論由中區往東行，或是由北角往西行，每程均需約十多分鐘。六時後車流明顯大增，路面出現車龍，記者傍晚六時半由英皇道駛上東廊，花了十多分鐘後才到達盧押道。當時灣仔告士打道已嚴重擠塞，由軍器廠街至華潤大廈一段更是「重災區」，塞車時間長達二十分鐘，由北角往中區全程行車超過半小時。



記者當時在灣仔盧押道觀察路牌顯示的行車時間，可見往紅隧需時達廿六分鐘，往東隧則需廿一分鐘。有交通警員更特別在軍器廠街附近駐紮，相信是方便維持秩序及疏導交通擠塞情況。