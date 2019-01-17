律政司檢控醜陋　高層爭住走

鄭若驊上任一年民望屢創新低，其領導的律政司予人感覺「立立亂」，首先內部怨氣谷爆，據報短時間會有兩名資深檢控人員「前後腳」離任；至於律政司的檢控工作亦頻頻「甩轆」，專業性受質疑，其中一宗涉假文件借貸的財務詐騙案，出現「告債仔，放生兩高利貸」情況，更遭法官狠批「檢控醜陋」。



鄭若驊任內個人爭議不絕，單是甫上任的屯門獨立屋僭建醜聞，鄭被質疑隱瞞僭建地庫向銀行申請按揭「未甩身」，有法律界人士質疑鄭於事件涉詐騙按揭；而於工作層面，外界批評鄭若驊領導無方，其中於人事管理方面，據報被視為律政司刑事檢控科「第二把交椅」、現年四十七歲的副刑事檢控專員許紹鼎早前已請辭，最快三月底離任，結束他在刑事檢控科廿三年的工作生涯。據了解，於一五年取得資深大律師資格的許，將於「冷河期」後轉為私人執業。



除此以外，鄭若驊領導的律政司，檢控工作「亂龍」，「應告唔告」受到各界廣泛質疑，「左中右都鬧爆」，當中最離譜的是律政司被指錯誤理解不誠實使用電腦罪，令一批引用該罪檢控的個案被迫押後或煞停；另一宗涉假文件借貸的財務詐騙案，出現「告債仔，放生兩高利貸」情況，律政司被法官斥「檢控醜陋」。