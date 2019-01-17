有相有片證據確鑿　案情簡單咪再放生

鄭若驊上任律政司司長一年被指倒行逆施，摧毀法治這個香港核心價值，最為人詬病是屢次「放生」壹傳媒黎智英，特別是黎智英於前年六月四日，在眾目睽睽下涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱東方）男記者，事件證據確鑿，有相有片，惟事隔超過一年半，律政司仍未作出檢控。有議員及學者炮轟律政司「醜婦終須見家翁」，因為黎刑恐東方記者案，有相有片，案情簡單，毋須尋求外界法律意見，應立即決定是否檢控，若再拖拉，鄭若驊只會更為聲名狼藉。



上任滿一年的鄭若驊民望屢創新低，司法亂象停不了，「左中右陣營都鬧爆」，其中多次「放生」官司纏身的黎智英惹來眾怒，有評論更指這是司法最黑暗的一天。首先，鄭在上任不足一個月，就拍板「放生」黎智英涉及的「黑金」秘捐案；其次，黎被視為一四年違法佔中「幕後黑手」兼「最大金主」，事隔超過四年時間，黎至今仍然逍遙法外未被檢控。



黎智英最新一宗是非醜聞，發生於前年六月四日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，事件有相有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只是得到有關方面虛應「Hea答」。直至去年八月中，黎終被警方重案組要求錄口供，惟案件拖延逾一年半，律政司仍未提出檢控。



身兼「廿三萬監察」發言人的東區區議員王國興指「醜婦終須見家翁」，律政司應立即決定於刑恐記者案是否檢控黎智英，因為事實證明，刑恐記者案有相有片，案情簡單，律政司毋須尋求外間法律意見，加上東方與受害記者先後十一度去信，律政司應清楚回應及交代，「全港市民都樂意見到鄭若驊盡快作出決定」，否則如何保障受害人的權益。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容「事出非偶然」，黎智英涉及多宗案件「被放生」，包括「黑金」秘捐案被放生，有份參與違法佔中未被檢控，加上刑恐記者案，他反問，為何黎智英涉及的三宗事件都「絲毫無損」，又質疑是否有人為黎製造保護傘，若然屬實，香港法治真的是蕩然無存。



時事評論員陳雲生就認為，黎智英涉刑恐記者案，宣稱「我實會搵人搞×你」，又講粗口兼具恐嚇性，律政司至今仍未交代是否檢控黎智英「完全講唔通」，促請律政司盡快向公眾作出一個清晰交代。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

