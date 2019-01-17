東方日報A1：學者稱倘計埋放生黎智英　反鄭人數仲多

律政司司長鄭若驊上任一年民望低殘，爭議醜聞接連爆發，近期「放生黎智英，唔告梁振英」風波更愈演愈烈，嚴重摧毀法治惹眾怒，最新有大學就鄭若驊不檢控前特首梁振英的UGL案進行民調，結果顯示有多達六成受訪市民指律政司處理UGL案偏頗，另有五成四更指律政司「唔告梁振英」，令香港法治沉淪。就在鄭若驊眾叛親離之時，最新發展是鄭疑被急召今日赴北京解畫，有學者分析如下次民調問及律政司「放生黎智英」對法治禍害，反對鄭的人數肯定不止六成，「到時唔止法治沉淪，而係崩潰」，促請港府盡快撤換鄭若驊。



律政司上月十二日宣布不檢控前特首的UGL案，惹來各界強烈反彈，爭議持續超過一個月仍未平息，由立法會議員林卓廷、尹兆堅等人發起的「天下為公」計劃，於律政司決定不檢控梁振英後，首次委託香港大學民意研究計劃進行民調，於本月七至十一日以電話成功訪問了一千零五名市民。



民調結果顯示，六成受訪者表示好贊成及贊成律政司不檢控梁是偏頗，反對此說法只有兩成六，至於認為律政司好應該及應該交代該案調查結果及法律理據的高達八成半人，遠高於認為毋須交代的不足一成人。



外界於「唔告梁振英」其中一個爭拗點，就是律政司未有徵詢外界法律意見便「放生」梁振英，今次調查結果顯示，七成四受訪者認為律政司應該外聘大律師以決定是否檢控梁，表示不應該只有一成半。當問及律政司不檢控梁，有否影響對香港法治的信心，有多於一半的五成四受訪者認為有負面影響。



尹兆堅分析，是次民調有壓倒性數據顯示，律政司在處理梁振英UGL案上有偏頗，而市民亦有鮮明取向，表達律政司需就該案尋求獨立大律師意見，反映鄭若驊聲稱案件涉及律政司人員才需徵詢獨立法律意見的說法，屬「強詞奪理」。



曾任廉政公署調查主任的林卓廷則批評，鄭於UGL案閉門造車並立下壞先例，把香港法治金漆招牌破壞，是「法治罪人」，認為律政司司長一職應換人。他又稱，民主派會繼續研究進行司法覆核及提出私人檢控的可能性。



勞工界立法會議員何啟明認為，是次民調只問及受訪者有關梁振英UGL案對法治的影響，若然同時問及律政司「放生」黎智英多案對香港法治影響，結果或會顯示市民對本港法治更無信心，因為黎涉刑事恐嚇東方男記者案，相關證據更為明顯，更能印證鄭作為司長「唔做嘢」，市民亦會有律政司淪為反對派保護傘的觀感。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，律政司屢次「放生」黎智英，包括秘密捐款案，違法佔中案，加上黎涉刑恐記者案拖足一年半仍未有下文，以上情況堪稱司法史上「空前絕後咁差」，他認為，如民調問及律政司「放生」黎對法治的影響，相信市民會對鄭更反感，「唔止法治沉淪，而係崩潰」，香港將會由法治社會徹底變為「無法無天」的社會。



此外，在全城狂轟民望創新低的鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」之際，政府新聞處於昨晚七時發出新聞稿，公布鄭若驊今午前赴北京，並於周六（19日）返回香港，有意見指鄭突然被急召上京的舉措不尋常，或與鄭處理爭議醜聞不力有關。



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