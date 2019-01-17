探射燈：具尿袋功能　增過熱短路風險

電子暖蛋除了提供保暖功能外，不少更同時有充電及照明功能，可如一般「尿袋」使用，但隨時得不償失。本港近年發生多宗「尿袋」爆炸事件，更有市民家園被焚，又有人受傷收場。專家認為，充電池加上保暖會進一步增加短路風險，而電池過熱是導致爆炸的主因。



去年7月，一名青年在屯門寓所為「尿袋」通宵充電，期間尿袋突然發出高頻咇聲，隨即噴出火球及爆炸，他以棉被救火，最終棉被被燒，右手拇指亦被燒傷；1月，藝人衛蘭、王君馨及鍾舒漫在澳門出席活動期間，在她們身上的其中一個尿袋爆炸自焚更冒出黑煙，嚇得她們花容失色，幸事後無礙。



英國機械工程師學會院士盧覺強認為，「尿袋」的爆炸原因主要是短路，組件有絕緣體脫落導致，而電池過熱是導致短路的原因，若以暖蛋靠電池發熱達到保暖功能，或會增加短路風險。為「尿袋」充電時，必須在視線範圍內，切忌通宵充電，若發覺充電時電池過熱，應立即拔除電源令其冷卻。

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