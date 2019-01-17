探射燈：誤食灼傷　保暖產品危機四伏

保暖用品林林總總，除了電子暖蛋外，暖包、暖水袋及電氈等亦廣受歡迎。消委會曾就各項保暖產品提出多項危機，有醫生亦指近日接獲因使用保暖用品致低溫灼傷個案增加，警告嚴重者可達三級燒傷，後果可大可小。



消委會曾就近年廣泛使用的暖包提醒可能出現的危機，如暖包與部分沖劑的外形相似，曾有長者將暖包以開水稀釋飲用，亦有長者直接倒入口服食，幸好並無大礙；而暖包內的粉末若不慎入眼，亦可灼傷眼睛，建議在暖包上亦加上「忌食」字眼加強防範。更多人因長時間使用暖包而導致燙傷。



急症科專科醫生司徒敬豪亦指，今個冬季收到因使用保暖用品致低溫灼傷症有所增加。他指皮膚與攝氏45度的致熱源接觸達6小時以上，就可能出現低溫灼傷，患者一般沒有明顯痛感，但皮膚會出現紅腫、水泡及脫皮等現象，雖然燙傷面積不大，但深入皮膚，由淺二級燒傷至最嚴的三級燒傷不等，可能造成組織壞死，如處理不當會發生潰爛，呼籲市民切勿掉以輕心。

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