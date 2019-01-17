沙田有新校　倡正向教育培育明日領袖

沙田91校網的學額一直「爭崩頭」，去年更成為加派幅度最高的校網之一，為回應沙田區家長對小一學位的殷切需求，東華三院水泉澳小學今學年正式開課，於大圍美林邨的臨時校舍先開辦小一課程。新校獲東華三院額外撥款，除在臨時校舍的基礎設施上添加配置，以配合「特色課程」外，又增聘教職員，為學生提供優良的學習環境，培育明日領袖。



「學校銳意成為『明日領袖學校』，希望喺課程上嘅設計、規劃同埋實踐做到呢一點。」東華三院水泉澳小學校長梁敦瑜指，「明日領袖」指的不一定是將來的職位或社會地位，而是自身的個人特質，包括具備廣闊的視野、良好的公民意識、適應世界轉變的能力、與世界接軌的人際溝通能力、健康體格、正向個人素質與多元智能等，「具備呢啲素質嘅人，將來先至可以積極同埋堅強咁面對瞬息萬變嘅世界。」



為了培育這些「明日領袖」特質，學校主張「學習都有得玩」的教學理念，其中在課程規劃上突破傳統，靈活運用下午授課時間推行多元化的「特色體驗課」，讓學生放低書本，把早上學習所得的知識，在午後的課堂加以整合並融會貫通，達到跨學科學習目標。



梁校長指，特色課程每日都不同，例如星期一的STEAM課堂會以不同專題活動啟發學生在科學、數理及科技領域的潛能，培養創造力和解決問題的能力，同時亦加入藝術元素，讓學生親身進行藝術創作。至於星期二則有「專家入課」，邀請不同專家到校教授技能，幫助學生發展潛能，「例如有外籍老師教授英語話劇，又有巴西籍嘅足球教練，一邊教學生踢波一邊用英語溝通，可以提升學生英語會話能力。」



梁校長又指，5班小一學生會輪流參與不同範疇的專家課，助學生尋找強項，並安排學生在小二開始時，重點發展相關項目。她表示，學校將不斷改進特色課程內容，其中包括規劃海內外主題參訪活動、增加長期訓練的項目和由外籍英語老師加強英語會話培訓等。不得不提的是，學校又安排於上午及午飯後均有25分鐘的樂休時段，學生可於時段內休息或依興趣參與學校為學生準備的特色活動，包括跳飛機、呼拉圈、跳繩，或甚至可到特設的「英語互動閣」與外籍老師交談等。



「水泉澳小學嘅課程偏向活動教學，同傳統學校有好大分別。」家長鄭太認為，沙田區內普遍的學校偏向催谷型，會對孩童造成不少壓力，反而會影響其學習成果，相反該校提倡「正向教育」，有助加強小朋友的自信心，「小朋友入學前我同先生有去聽學校簡介會，聽到佢哋嘅課程就好有信心，依家囝囝都話好鍾意返學，而且有責任感咗。」



家長Victoria則認為全校的教職員十分團結，而且和家長的溝通良好，打成一片，合力為子女舉辦了很多學校的活動，令她自信心大增，「囡囡參加咗足球隊、曲棍球課同歌唱班，個人主動咗好多，好開心佢會有咁好嘅轉變。」另一位家長Zoe同樣欣賞學校多元化的課程，小朋友一個學期內接觸了5種不同的「專家入課」，令他對學習的興趣更為濃厚，其中英語的進步尤其明顯。