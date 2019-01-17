斥假難民濫用覆核機制　梁美芬指香港已很慷慨

假難民濫用免遣返聲請機制程序問題仍未解決，政府昨(16日)指入境處截至去年底，共有540多宗有待審核的免遣返聲請個案，已較高峰期減少超過90%。立法會議員梁美芬今早(16日)在電台節目表示，政府處理有關個案的行政速度確有加快，惟由於不少提出免遣返聲請被拒人士都會提出司法覆核，導致司法機構積壓至約3000宗個案，已達到不可接受的程度，亦認為將問題轉移至司法部門處理是不理想。



梁指，現時濫用免遣返聲請的情況嚴重，連累一些合法在港居住多年的少數族裔人士都受到歧視，被人誤會他們會影響香港治安。她坦言香港已是很慷慨的地方，惟機制卻被濫用，她希望政府先釐清行政程序，以減少行政上訴及予人司法覆核的理據，再於法例上訂明合理的羈押時段，並建議時段定為3個月，稱做法有助當局辨別真假個案，對「真申請者」也有好處。



對於保安局擬修訂《入境條例》，以提升免遣返聲請和上訴的效率，香港尋求庇護者及難民協會創辦人、教大亞洲及政策研究學系助理教授伍鳳嫦回應指，當局不應因為要有效率地處理，及避免個案積壓，而草率地審批個案，舉例指曾有個案甚至弄錯聲請人的國籍，反映當局未有認真處理，質疑過程的公正程度。立法會議員張超雄亦指，對待難民應該基於人道立場，並以公平、公正的程序處理，不應該剝削有關人士提出司法覆核的權利。