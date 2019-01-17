立會通過擱置收緊長者綜援無約束力議案

政府日前宣布將申領長者綜援門檻由60歲上調至65歲，遭立法會跨黨派議員炮轟，要求擱置有關政策。立法會今日(17日)繼續審議檢討綜援的無約束力議案時，勞工及福利局局長羅致光重申不會全面檢討綜援政策，強調政府沒有將60至64歲長者從綜援政策中剔除，他們仍有其他福利政策支援，並非踏入「真空期」，又指政策亦並非為了省錢，而是鼓勵60至64歲長者自力更生。不過議案最終以51票贊成、2票反對、4票棄權下獲得通過。



羅又回應各議員對年齡的「迷思」，指不少議員發言時均以70或80多歲的長者為例，認為以此回應60至64歲的長者議題會產生誤會，又指勞動與勞損有分別，鼓勵勞動不代表會加重長者勞損情況，甚至邀請議員區諾軒、梁繼昌、鄭泳舜等一同參加渡海泳，認為只要努力，無論甚麼年齡均有能力參加渡海泳，呼籲議員不要將年齡和運動能力掛鈎。



提出是次無約束力議案的社會福利界議員邵家臻批評，羅在1999年仍是立法會議員時曾反對削減綜援，可惜20年後卻帶頭收緊政策，雖說會聆聽意見，但不會收回政策，亦拒絕全面檢討綜援政策，認為在立法會跨黨派支持下，政府必須重新考慮和檢討，他將聯同其他議員一同發信予特首林鄭月娥，要求她與跨黨派議員會面，並立即擱置收緊申領長者綜援門檻。