安達臣道公私營房屋九比一　區議員憂交通擠塞

因應社會對公營房屋需求殷切，政府先後將7幅位於安達臣道石礦場的私樓用地撥作公營房屋用途，房協及房委會分別佔3幅及4幅用地，預計於2024至26年陸續落成。西貢區區議會討論安達臣道石礦場公營房屋計劃，房屋署高級建築師孫惠民會上指安達臣石礦場的公私營比例為九比一，現時計劃將該7幅地作資助出售房屋，因附近已有不少出租公屋，但亦會保留建公屋彈性。



多名區議員擔心大量單位入伙後交通嚴重擠塞。區議員李家良指對計劃非常擔心，過去將軍澳發展後的車位已非常不足，可預計新發展區同樣面對這問題，發展區設有綠化區及人工湖，但交通不便下，會淪為「私人後花園」，即使附近居民亦不能享用。



區議員黎銘澤指，可預視人工湖一帶日後會出現違泊，建議在附近興建公眾停車場。另一議員邱戊秀贊同當局在發展區設立公共運輸總站，但認為需要有配套，因現時由安達臣道出清水灣道，早上7時已塞至白石窩，繁忙時段交通已經飽和，需要改善。另有議員認為項目位處山頂位置，認為可以起更高，「原本係拎嚟做私樓，係高尚住宅，咁珍貴點解唔起高啲」。



孫惠民指署方在規劃時會盡量增加單位數目，但單位及設置需要作平衡，交通規劃亦會配合入伙時間。