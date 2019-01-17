威院涉延診扭腸BB　父母明天晤醫管局聽取調查結果

患罕見先天腸扭結的「扭腸BB」小浚恒，疑因醫生拖延診治未及時治療，致小腸全部壞死，全身只得9厘米長的大腸，但頑強存活至今，現已1歲半。父母向醫院投訴醫生失誤，事隔一年半，浚恒父親透露，等候多時的公眾投訴委員會終於有調查結果，明日(18日)將到醫管局聽取調查報告。



浚恒父親昨(16日)在Facebook專頁「Fight with Chun Hang」發貼表示，由前年7月開始向威爾斯親王醫院的病人聯絡主任作出口頭投訴，再由同年12月浚恒媽媽向特首跪求協助，事件已經過去一年半，「我們盼望、寄望已久的調查報告將會如何？醫管局能否承認責任？向我們道歉？還是醫院毫無錯誤、錯在浚恒在醫院自己扭腸和爆胃？」他希望調查報告會給父母一個好的交代。



小浚恒前年6月26日在威爾斯親王醫院出世，疑因醫生拖延診治而未能及時治療他的腸扭結情況，致其小腸及大腸壞死，更無法接駁，醫生宣判「死刑」建議拔除氣喉，但浚恒在缺乏氣喉下仍頑強生存。父母去年初獲特首接見，醫管局責成公眾投訴委員會跟進事件。