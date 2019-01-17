思親公園或成首間獲發牌私龕場　團體指居民不知諮詢

私營骨灰安置所發牌委員會今日(17日)首次就私營骨灰安置所牌照事宜舉行會議，討論有關屯門思親公園申請牌照情況。私營骨灰安置所事務辦事處(骨灰所辦)代表指，思親公園符合有關發出牌照條件，並已通過地政署、規劃署、屋宇署、消防處和環保署有關規限條件，但未有收到公眾諮詢意見書。若牌照最終獲批，相信該申請處所將成為首間獲發牌的私營骨灰安置所。



骨灰所辦代表於會上指出，思親公園能提供逾4990個雙人位，能供放9996份骨灰，而土地租契將會直至2056年10月30日。至於該地段為仁濟醫院及蓬瀛仙館擁有，現時同意由思親公園管理有限公司將該處用作骨灰安置所。



出席會議的思親公園代表發言時指出，思親公園管理有限公司都是由仁濟醫院及蓬瀛仙館負責，而日後骨灰安置所亦由該兩個團體營運，強調運作會「沒有問題，可以安心」。



各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示，相信思親公園獲得牌照機會相當高，又認為私營骨灰安置所只要跟足程序申請，亦可達致「撥亂反正」的效果。但他指出，當區居民和區議員對有關骨灰安置所的公眾諮詢均不知情，認為安排並不透明，能夠讓牌照在缺乏市民的聲音下通過。