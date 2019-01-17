議員促增房屋供應　批明日大嶼耗時15年不切實際

香港缺乏土地供應，建屋量長期不足應付市民需求。立法會議員涂謹申今(17日)於立法會上，提出「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」的無約束力議案，提出7項建議，包括引用《收回土地條例》大量收回新界棕地及閒置農地、全面收回粉嶺高爾夫球場、把預留作香港迪士尼樂園第二期發展的用地改為發展公營房屋等。



涂指，在公共政策和房屋問題上，特首林鄭月娥表現「唯我獨尊」，偏袒部分選項，只想土地供應專責小組(土供組)為其立場背書，難以令市民信服。他又稱，政府圖依靠填海解決房屋問題，要市民等候需時10至15年發展的「明日大嶼」計劃是不切實際，認為當局有責任去做艱難的決定。



議員盧偉國批評土供組的「點心紙」只羅列不同選項，將議題過度簡單化存在偏頗，粉嶺高球場每年舉辦不同國際比賽，擔心貿然收回會影響國際形象，建議政府審慎考慮土供組建議，不應照單全收。議員麥美娟認為香港沒有土地儲備，當局須顯示魄力及決心推展所有可行措施，強調不應再以「先易後難」方式處理，且建議當局在將軍澳堆填區復修地重置高球場。



另一議員郭家麒稱，當局常稱土地不足，但啟德用地自機場搬走後至今仍未售罄，認為香港不是沒有土地，是許多土地政府不願處理，若當局繼續不思進取及說謊，好比收緊長者綜援申領門檻，庫房「肥到襪都着唔到」卻不願給長者，相信長此下去只會令市民頹氣，認為香港有結構性失敗，令年輕人想離開。



發展局局長黃偉綸重申，提供足夠土地及周全社區設施，是現屆政府重中之重的政策，當局會多管齊下及持之以恒增加土地供應。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，目前土地供應持續未到位，未能滿足長遠房屋政策的總建屋量的目標，但不代表目標沒有意義，認為大家必須迎難而上，努力增加土地供應。