女童術後現創傷後遺症徵狀　反覆回想受虐過程

一對女同志戀人在看顧友人的4歲女兒期間接連施虐，導致女童昏迷命危送院，2名被告陳天佑(37歲)及馮嘉寶(41歲)今日(17日)在區域法院，分別被判囚34個月及32個月。法官判刑時引述女童X的心理報告，指X術後康復進展良好。而X的母親Y為毒品依賴者，X則有過度活躍及注意力欠集中問題，智力偏低及學習困難。X雖有創傷後遺症徵狀，出現睡眠問題，會反覆回想事發過程，但已可適應生活，報告亦建議給予X長期的心理評估及介入，以協助X認知及監察X的情況。



法官指，虐兒控罪最高判刑為10年，反映控罪嚴重，公眾會期望法庭施以嚴懲，以儆效尤，故法庭判刑時須顧及保護弱小的目的，及予以阻嚇。而2被告均來自破碎家庭，X亦有過度活躍問題，照顧之困難可想而知，但此並不能作為2被告犯事的藉口，且X案發時只有4歲，「兩人對如此脆弱的生命下手，行為令人髮指」。



辯方雖稱X身上的傷非全部由被告直接造成，惟法官卻認為X臉及身體上的傷，無論是擦損、牙齒鬆動、瘀傷等，必是由2被告引致，且X受傷的部位更包括如眼及陰部的脆弱部位，2被告明顯罔顧可能會令X的身心造成永久傷害。而X並未因此而有永久傷害，可謂不幸中之大幸。



法官又指X最嚴重的傷勢乃腦膜血腫，對於2被告稱是X自己撞到櫃所致的說法有所保留，雖沒有證據指該傷勢為他們所為，但他們作為看顧者，實難辭其咎。



法官並認為2被告所招認的事項必較實際為輕及小，由X被拍到鐵夾夾鼻一事可見一斑，2被告並未就此對警方有所表示。片段中，可見X已雙手發抖，強忍淚水，徬徨無助，惟2被告不顧X，仍大聲迫令X，又以粗言穢語威嚇X。法官斥2人片中的作為明顯非為教導X，只是惡意地任意洩憤，以嘲弄X為樂，法庭不能姑息。且2被告並非只單一次虐待X，2人在此事上的罪責不分軒輊。