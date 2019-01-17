暴虐4歲童案　辯方指首被告乏父母關顧誤入歧途

暴虐4歲女童案，37歲女被告陳天佑及41歲女被告馮嘉寶均承認一項虐兒罪，今日(17日)分別判囚34個月和32個月。法庭早前替受害女童X索取創傷報告，暫沒資料顯示X因此事引致永久創傷，但建議給予心理輔導以監察X的情況。



辯方求情指首被告陳天佑2006年起便與次被告馮嘉寶同居。陳中學畢業後，修讀油漆課程，後更考取了油漆牌，她曾任職廚房幫工、銷售員等，惟工作皆不能維持3個月，被捕時任職清潔工。陳的父母早已離異，且母親又需長時間工作，陳成長時欠缺父母及家人的關顧，並因而結識壞朋友，於少年時誤入歧途，吸食白粉及冰毒。



陳在2012年入獄時結識X的母親Y，出獄後仍有聯絡，於2016年時便已曾受託照顧X，當時Y只放下500港元作照顧費，陳每天提供膳食、買了2000港元的玩具禮物予X，又會陪X到公園玩遊戲等。



案發時為陳第二度照顧X，Y稱要回鄉結婚，並沒放下照顧費。因陳不懂為人父母，一心只想教好X，而錯用方法管教。陳已明白其行為對X將來可能造成影響，已感後悔。她在還押期間有與牧師會面，及修讀護老課程，冀出獄後自力更生，照顧母親。辯方亦指案中無證據顯示陳照顧X時曾吸食毒品，亦指其性取向與本案無關，要求法庭不要考慮。辯方另指次被告的參與程度較輕。