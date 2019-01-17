長者醫療券額唔夠睇私家　團體倡每年加碼$1000

由多個民間團體組成的關注社會開支聯席，今日(17日)就政府下月底發表的2019/20年度財政預算案提建議，指殘疾、特殊教育需要和長者面對的社會問題存在已久，政府必須在社會福利和公共服務上為他們作針對性措施，包括長者醫療券每年加碼1000港元，以支援部分長者到私營醫療求診使用醫療券，預計會提高政府每年額外恒常開支約12億港元。



聯席幹事李芝融指，目前公立醫院專科新症輪候時間和覆診等候時間均長，而到私營醫療求醫則費用昂貴，以目前每年2000港元的醫療券金額難以應付，令不少長者情願繼續輪候公立醫院，也不願到私營醫療求診，變相拖延診治。



此外，香港弱智人士家長聯會幹事莫禮卿提出額外設立殘疾人士醫療券，如每人每年2000港元，強調殘疾人士、智障人士的身體機能在年老時會急劇衰退，健康問題亦大多較複雜，對醫療需求較大。同時建議政府設立24小時緊急支援服務熱線、殘疾人士照顧者交通津貼、提供實際工資與最低工資的差額補貼等。



特殊教育需要學生家長關鏡生指出，目前為懷疑學習障礙的學生做智能評估和學障評估均有輪候時間過長問題，令不少學生錯過治療黃金期，建議政府為輪候超過3個月的學生提供津貼，資助他們到私營機構作評估，加快治療進度，建議為每名學生每年津貼8000港元，預計政府每年恒常開支約有960萬港元，同時向中小學發放支援津貼幫助有需要學生，改善目前只有言語治療情況。