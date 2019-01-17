紅磡站只做靜態拉力測試　禮頓專家指已足證安全

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(17日)展開第43天聆訊，禮頓委聘的獨立專家證人Nick Southward繼續作供。中科代表律師蘇信恩質疑，現時紅磡站只進行了靜態拉力測試，不足以證明月台結構安全，Southward反駁指該測試結果顯示，有列車於月台層板路軌行駛亦未見破損，認為紅磡站通過該測試已足夠證明安全。



蘇信恩續指，若要測試月台鋼筋強度及結構安全，應另外進行永久拉力測試及周期荷重測試，質疑單靠一個測試結果難證安全。Southward不同意，指不同結構工程有不同安全考量，進行的測試亦有所不同，而且周期荷重測試要在石屎外進行，現時紅磡站的螺絲帽都已嵌入石屎中，難以進行此測試。



至於東西走廊連續牆是否屬於地基一部分，Southward認為僅屬上層建築，他於其專家證人口供指，地基是主力承托結構，上層建築只是將荷載力傳送至地基。他認為東西走廊連續牆便是擔當傳送荷載力的角色，而南北走廊連續牆是負責承托整個月台結構，才可算是地基一部分。