卓悅女高層涉騙薪　CEO認或會簽漏少量文件

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡(64歲)於在職7年間，夥同一部門任職的兒子夏定邦(41歲)，涉嫌利用職權向她本人、其子及人事部內幾名親信擅自「加薪」，又疑將大部分騙款存入兒子和丈夫夏偉成(70歲)的銀行戶口，令卓悅損失共逾4000萬港元。女主管一家三口被控2項詐騙及3項洗黑錢罪，案件今(17日)於高院續審，卓悅控股主席兼行政總裁葉俊亨繼續作供。他稱或在公司燒烤活動或旅行見過第三被告夏偉成，但他不認識對方，對方不是卓悅員工，與卓悅無生意來往。



控方指出，夏偉成的銀行戶口在涉案7年間，收到由卓悅戶口轉帳逾2600萬港元，葉表示不知情，他不會同意有關轉帳。葉不知道次被告夏定邦的戶口在多年間，同樣收到由卓悅轉帳逾1100萬港元，他不明原因，也同意金額遠高於夏定邦的合理薪金。



葉今早另接受首被告喬美齡代表大律師的盤問，問及喬是否由他的胞弟葉國利引薦入卓悅。葉答：「唔記得，但葉國利同佢(喬)熟啲。」他與喬只是同事關係，甚少電話聯絡，但他認同喬的工作能力「OK」。



辯方指出，卓悅於2003年成為上市公司後人事部才正式成立，葉俊亨不習慣上市公司在文件方面要依足規矩，常拒絕或拖延簽署公司文件，葉曾向喬說：「政府乜都要簽名，最後乜都做唔到。」葉不同意辯方說法，他極其量試過偶然太繁忙才簽漏一兩份文件，但重申部門主管有責任主動叫他簽文件，他又否認向喬說過「政府乜都做唔到」之類的話。



葉補充，他主力處理店舖及公司對外的事務，辦公室等內部事務常由時任執董陳志秋處理。公司向員工發出的加薪確認信不一定由葉簽署，可由其妻或陳代簽，但加薪決定都由葉話事。辯方指葉慣常口頭批准加薪，或在員工評核表格寫「OK」一字同意加薪，卻沒有在評核表上簽署確實，葉不同意。